وذكر بيان أن الناقلة كانت على بعد ميلين بحريين من سواحل المحافظة عند اندلاع الحريق.

ونفذ مركز الأمن البحري عملية الإجلاء بالتنسيق مع البحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل التابعة لشرطة عمان السلطانية.

وأفاد بيان صادر عن التوجيه المعنوي بأن العملية أسفرت عن إجلاء جميع أفراد الطاقم، مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

ولم يحدد البيان أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة.