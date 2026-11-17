وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع والتز في الرباط، إن الشراكة المغربية الأميركية تعزز الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن المغرب حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وأضاف أن البلدين يعملان معا من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشددا على أنه "لا حل خارج السيادة المغربية والحكم الذاتي".

وأوضح بوريطة أن الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء واكبه انخراط أميركي قوي من أجل التوصل إلى حل "يحفظ ماء وجه الجميع"، مشيرا إلى أن هناك أطرافا تريد استمرار التوتر وتضييع الفرص، بما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أعلن بوريطة أن المغرب سيشارك على الصعيدين العسكري والإنساني في القطاع، في إطار مجلس السلام بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جانبه، جدد والتز تأكيد التزام الرئيس ترامب بالاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرا أن الحكم الذاتي هو "الحل الواقعي والوحيد" للنزاع.

وأشار السفير الأميركي إلى أن جولات التفاوض تناولت قضايا الحكم الذاتي والموارد والفترة الانتقالية، مؤكدا عزم واشنطن على مواصلة التواصل مع مختلف الأطراف.

كما رحب والتز بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار، داعيا جبهة البوليساريو إلى الالتزام به، ومحذرا من مغبة العودة إلى العنف.