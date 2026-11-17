وقالت "سنتكوم" إن عدة مسيرات هجومية أطلقها الحرس الثوري باتجاه البحرين جرى اعتراضها، وإن الهجوم لم يسفر عن إصابات بين العسكريين الأميركيين أو أضرار بالمعدات الأميركية.

ولم تحدد عدد المسيرات، مؤكدة أن قواتها والقوات الشريكة تواصل العمل في حالة تأهب.

وسبق أن أعلن الحرس الثوري، الجمعة، أنه هاجم رادارا أميركيا للإنذار المبكر في البحرين. وقالت القيادة المركزية الأميركية حينها إن قواتها أسقطت مسيرتين هجوميتين أطلقهما الحرس الثوري باتجاه البحرين، من دون وقوع إصابات أو أضرار.