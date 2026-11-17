وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركات الثماني ومنع مديريها من تولي مناصب إدارية.

ومن بين الشركات المشمولة "هار حفرون للتطوير" و"همدات شومرون" و"إس إيه جي (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير"، التي تبني مساكن في الضفة الغربية.

وقالت الحكومة البريطانية إن "تساف 9" تعرقل بانتظام مرور شاحنات تحمل الغذاء والماء والوقود إلى غزة.

يأتي القرار قبيل انتهاء مهلة تقديم العروض لمناقصة مشروع "إي 1" الاستيطاني، الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى شطرين ويعزلها عن القدس الشرقية، بما يهدد التواصل الجغرافي للدولة التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامتها.

ووجه وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند رسالة إلى الشركات بشأن المشروع، قائلا: "لا تطرحوا عطاءات ولا تبنوا ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين".

وكانت إسرائيل قد هددت في سبتمبر بإغلاق مقر القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ردا على عقوبات تجارية فرضتها لندن على المستوطنات في الضفة الغربية.

وتوصل دبلوماسيون من البلدين الشهر الماضي إلى اتفاق حال دون إغلاق القنصلية.