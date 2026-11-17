وكشفت وزارة الداخلية المصرية عن إحباط مخطط لتهريب القطع الأثرية المتنوعة، التي تنتمي إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، إذ تم القبض على مروجيها في محافظتي الشرقية والدقهلية.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية قد توصلت إلى أن شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لديهما قطع أثرية حصلا عليها من خلال أعمال حفر وتنقيب غير مشروعة، ويستعدان للاتجار بها.

وعلى الفور، تشكلت فرق بحث وضبط تمكنت من القبض عليهما، حيث عثر بحوزتهما على القطع الأثرية، كما أقرا بأن المضبوطات التي لديهما مستخرجة من باطن الأرض في إحدى مناطق محافظة الدقهلية.

تفاصيل الواقعة

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية عن تفاصيل عملية ضبط القطع الأثرية التي كانت معدة للاتجار بها وتهريبها إلى خارج البلاد، وذلك من خلال عمليات بيع مباشرة لبعضها، وعبر وسطاء للبعض الآخر.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن معلومات وردت إلى قطاع السياحة والآثار أكدت وجود قطع أثرية بحوزة شخصين يستعدان لبيعها، حيث جرى الاتفاق مع عدد من الوسطاء لجلب تجار.

وأضاف: "شكلت الأجهزة الأمنية المعنية داخل وزارة الداخلية فرق بحث للتأكد من المعلومات، قبل أن تتخذ قرارها بتنفيذ عملية الضبط، بشرط أن يكون القبض على الجناة في حالة تلبس، لضمان عدم إخفاء أي قطع أثرية".

وبالفعل، بحسب المصدر الأمني، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشخصين، اللذين اعترفا بأنهما حصلا على الآثار من خلال التنقيب غير المشروع في مناطق مختلفة، أهمها إحدى مناطق محافظة الدقهلية.

وأكد المصدر أن جهود الأجهزة الأمنية لم تتوقف عند حد القبض على المتهمين، حيث يتواصل التعاون مع وزارة السياحة والآثار لإمدادها بكل المعلومات المتعلقة بالمناطق التي اعترف المتهمان بالحصول على القطع منها.

وشدد على ضرورة التصدي، من جانب المواطنين إلى جانب الأجهزة الأمنية، لكافة محاولات التنقيب غير المشروع عن الآثار، نظرا لما تمثله من خطورة شديدة تبدد ثروات البلاد وتجعلها حكرا على أفراد بعينهم، وليس المجتمع.

خطورة الواقعة

من جانبه، قال أستاذ المصريات والخبير السابق لدى وزارة السياحة والآثار، الدكتور محمود أحمد حسن، إن خطورة هذه الواقعة تكمن في محاولة البيع والتهريب خارج البلاد، لتبدأ مصر رحلة جديدة من البحث عن آثارها في الخارج.

وأوضح، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القطعة الواحدة تكلف الدولة مبالغ طائلة وجهودا كبيرة لاستعادتها، فما بالك بأكثر من 3 آلاف قطعة يتم بيعها وتهريبها دفعة واحدة؟ كم ستتكلف الدولة حينها؟.

وتابع: "هؤلاء يجهلون تاريخ بلادهم وأهميته، وبالتالي لا يبحثون إلا عن الربح المادي بشكل شخصي، بينما هذه القطع الأثرية الثمينة، التي اتضح أنها جميعا أصلية، قد تدر ملايين الدولارات على مصر إذا شاهدها السائحون".

وفيما يتعلق بقيمة هذه القطع الأثرية ماليا، قال حسن إنها ثمينة بالنسبة إلى من وجدوها، فهذا العدد لن تقل قيمته عن 10 مليارات جنيه، وقد تباع قطعة واحدة بمليوني جنيه، لكن قيمتها بالنسبة للتاريخ والتراث لا تقدر بثمن.

وكانت الأجهزة المعنية في مصر قد فحصت جميع القطع الأثرية المضبوطة بحوزة المتهمين، حيث أكدت أنها جميعا أصلية، وتعود إلى 3 عصور مختلفة، هي العصور اليونانية والرومانية والفرعونية.

وتتضمن القطع المضبوطة عددا كبيرا من التماثيل الحجرية والبرونزية، بالإضافة إلى عدد من قطع العملات المعدنية، ولوحات صغيرة بحجم كف اليد تمثل صورا لملوك من مراحل مختلفة في أوضاع عديدة.

وبعد القبض على المتهمين، بدأت الأجهزة الأمنية المصرية اتخاذ إجراءاتها القانونية ضدهما، إذ تم استجوابهما للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بعمليات التنقيب، ثم أحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.