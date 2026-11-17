تفصيلا، في جنوب قطاع غزة، أُصيب عدد من الأشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مدينة حمد شمالي خان يونس.

وفي شمال القطاع، توغلت آليات إسرائيلية في منطقة العامودي، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدفا منازل وخياماً للنازحين غربي بيت لاهيا، ما أدى إلى وقوع إصابات.

أما وسط القطاع، فشهد عمليات نسف شمالي مخيم البريج، بينما أصيب شخص في غارة على المخيم.

مقتل سيدة برصاص مستوطنين في أريحا

وفي الضفة الغربية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بمقتل سيدة وإصابة 10 آخرين، برصاص المستوطنين في منطقة الديوك التحتا، بمدينة أريحا في الضفة الغربية.

وكان مستوطن قد أطلق النار بكثافة في حي الديوك التحتا وهي المنطقة التي استولى فيها المستوطنون على 8 منازل قبل أسبوعين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني انه نقل 5 إصابات إلى مستشفى أريحا الحكومي، فيما أفادت مصادر طبية بمقتل السيدة بعد إصابتها برصاصة في الرأس.

وفي بيان له، ادعى الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين قاموا بتسريع مركبتهم باتجاه مركبة إسرائيلية واصطدموا بها، ثم ترجلوا من مركبتهم وبحوزتهم أدوات للاعتداء، واعتدوا على ركاب المركبة الإسرائيلية وأصابوهم بجروح.

ولاحقا، أُلقيت الحجارة باتجاه الإسرائيليين الذين ردوا بإطلاق النار لإزالة التهديد.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابات في صفوف المستوطنين والفلسطينيين.

ونفى شهود عيان ادعاء الجيش الاسرائيلي بوقوع استهداف على المستوطنين، الذين هم من بادروا بإطلاق النار، مؤكدين أن المستوطنين منذ أن استولوا على منازل الفلسطينيين في حي الديوك بأريحا ينفذون يوميا اعتداءات وعمليات ترهيب وتخريب للممتلكات.

من جهته أقدم الجيش الإسرائيلي على ضرب حصار عسكري على مدينة أريحا واغلاق جميع الحواجز المحيطة بها ونشر تعزيزات عسكرية إضافية.