واعتدى المذيع الذي يعمل أيضا مدربا في إحدى صالات الألعاب الرياضية، بالضرب على الطفلين حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، وذلك بعد اتهامها بالاستيلاء على أمواله أثناء غيابه.

وكشف مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطفلين، إذ أوضح أن الأب انهال عليهما ضربا، ولم يتخيل الجيران أن الطفلين قد توفيا بالفعل، إلا بعد الكشف عن الجريمة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأب وجه لطفليه في البداية اتهامات بسرقة أمواله وارتكاب أفعال غير أخلاقية بينهما، قبل أن ينهال عليهما بالضرب، وكان يضرب رأسيهما في الحائط.

إخفاء الجريمة في الصحراء

قال المصدر الأمني، إن الأب المتهم ظل يوجه ضربات عنيفة إلى الطفلين، ولم يراعي فارق القوة بينهما، حيث أنه مدرب "كمال أجسام" في مواجهة طفلين صغيرين، إلى أن لفظا أنفاسهما الأخيرة.

ولفت المصدر إلى أنه بعد أن اكتشف الأب أن الطفلين توفيا نتيجة العنف الشديد، أراد أن يخفي معالم جريمته، فاصطحب جثمان أحد الطفلين ودفنه في صحراء مدينة 6 أكتوبر، بعد أن كفنه وصلى عليه.

وبعد ذلك، وفق المصدر، عاد الأب مرة أخرى إلى المنزل، واصطحب الطفل الأخر إلى المستشفى، قبل أن يتوجه إلى قسم الشرطة، وادعى أنه تعرض لحادث سير استدعى نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

وأضاف: "لم تستطع رواية الأب أن تقنع الأجهزة الأمنية، إذ سرعان ما تحدث الجيران عن أصوات استغاثة سمعوها من الطفلين قبل أن يختفي أحدهما ويتم الإعلان عن وفاة الأخر، وقالوا إن المعتدي هو الأب".

وفي الوقت نفسه، بحسب المصدر، كشفت الكدمات والإصابات المتفرقة التي امتلأت بها جسد الطفل الراقد في المستشفى إلى حجم الاعتداء البدني الذي تعرض له، كما نفت أن يكون الأمر مجرد حادث سير.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن كذب رواية الأب، فيما تتبعت المباحث العامة خط سير السيارة على كاميرات الطرق، ليكتمل خط سيره أمام جهات التحقيق.

وبمواجهته بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، اعترف المذيع بإحدى القنوات الفضائية بجريمته تفصيليا، قبل أن يمثل أمام النيابة العامة لاحقا، ليقول إنه لم يكن يقصد أن يقتل الطفلين، وإنما كان يضربهما بقصد التأديب.

كيف يعاقب القانون الأب؟

في سياق متصل، قال المستشار القانوني والمدير التنفيذي للمكتب العربي للمحاماة محمد علاء، إن قانون العقوبات المصري لا يميز بين الجاني في حالة وجود صلة قرابة بالمجني عليه أو عدم وجودها.

وأوضح، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأب أو الأم يُواجهان المحاسبة القانونية كأي شخص أخر في حالة قتل الابن، إذ تصل العقوبة إلى الإعدام شنقا في حالة القتل العمد المرتبط بسبق الإصرار أو الترصد.

بالإضافة إلى ذلك، وفق المستشار القانوني المصري، فإن القتل العمد البسيط، مع توافر نية إزهاق الروح، يعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، وفقًا للمادة 234 من قانون العقوبات المصري.

أما في حالة وفاة الابن نتيجة ضرب أفضى إلى الموت، فإن الأب يواجه عقوبة بالسجن المشدد بين 3 و7 سنوات، ويكون ذلك الحكم مخففا نظرا لانتفاء نية القتل من البداية، وهو ما قد يحدث هنا إذا أثبت الأب ذلك.

ولفت إلى أن أن تكييف الجريمة والعقوبة يتوقفان على ملابسات الواقعة، وتوافر القصد الجنائي، إذ إن تشديد العقوبة في هذه الحالة يحدث عند ثبوت سبق الإصرار أو الترصد.

من جهتها، أعلنت إدارة القناة التي يعمل بها الأب المتهم، إنهاء علاقة العمل معه نهائيا، بعد ارتكابه واقعة قتل طفليه نتيجة الاعتداء بالضرب العنيف عليهما.