وكان مصدر كشف لسكاي نيوز عربية، أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أصدر كتاباً رسمياً يقضي، بتغيير القوة المسيطرة على منطقة جرف الصخر. وأضاف أن كتائب حزب الله العراقية ترفض تنفيذ القرار.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية، أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مصر على تغيير القوات، الموجودة في جرف الصخر، وأنه قد يلجأ إلى خيار اقتحام المنطقة في حال رفض القوة المسيطرة تنفيذ أوامر، القائد العام للقوات المسلحة.

كما أضاف المصدر أن كتائب حزب الله في جرف الصخر تهدد بقصف المدنيين في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، مشيرا في الوقت ذاته أن قوات أمنية عراقية مشتركة تحركت باتجاه جرف الصخر.

مشادة كلامية بين الزيدي والعامري

من ناحية ثانية، أفاد مصدر لسكاي نيوز عربية بوقوع مشادة كلامية حادة بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، خلال اجتماع للإطار التنسيقي على خلفية الخلاف مع كتائب حزب الله العراقي.

وقال المصدر إن العامري طالب بتهدئة التوتر والتوصل إلى تسوية، مع كتائب حزب الله عبر منحها شيئاً مقابل إنهاء الخلاف.

وأضاف المصدر أن الزيدي أصر على موقفه تجاه كتائب حزب الله رغم دعوات العامري إلى التهدئة والتسوية لإنهاء الخلاف.