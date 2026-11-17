وقال رئيس تحرير صحيفة "اللواء" صلاح سلام إن القوة المقترحة قد تضم ما يصل إلى 500 عنصر، وتقتصر مهمتها على رصد التحركات على جانبي الحدود مع إسرائيل.

وفي حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، رأى سلام أن دعوة والتز إلى التخلي الطوعي عن السلاح تمثل تحولا في الخطاب الأميركي مقارنة بتصريحات موفدين سابقين بشأن نزع سلاح حزب الله.

وأشار إلى أن والتز لم يتحدث عن استخدام القوة، معتبرا أن هذه الصيغة تعكس تفهما أميركيا لتعقيدات الوضع اللبناني. وأضاف أن واشنطن كانت تعارض سابقا نشر قوة بديلة بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل".

مراقبة الحدود من دون تدخل عسكري

وأوضح سلام أن المقترح المطروح على الجانب اللبناني يقوم على نشر خبراء عسكريين يتنقلون على طول الحدود ويرصدون التحركات على جانبيها.

وقال إن الفكرة تستند إلى آلية المراقبة التي نص عليها اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وإن القوة المقترحة ستوثق ما يجري على الحدود من دون أن تتولى مهام قتالية.

وأضاف أن المقترح يولي اهتماما خاصا للجانب اللبناني، خشية أن يعيد حزب الله بناء منشآته العسكرية بمحاذاة الحدود. وقارن بين القوة المقترحة، التي قال إن عدد عناصرها لن يتجاوز 500، و"اليونيفيل"، التي بلغ قوامها، وفق قوله، 15 ألف عسكري.

ورأى أن الاتفاق على حجم القوة أسهل من تحديد صلاحياتها وآلية عملها والضمانات اللازمة لحماية عناصرها أثناء أداء مهامهم.

واعتبر سلام أن "اليونيفيل"، رغم تعزيزها بموجب قرار مجلس الأمن 1701 بعد حرب 2006، لم تتمكن من منع حزب الله من إقامة منشآت عسكرية في الجنوب، ولا من وقف الاعتداءات الإسرائيلية على مناطقه.

ورأى أن دورها اقتصر عمليا على المراقبة، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة القوة المقترحة على أداء مهمتها ضمن صلاحيات محدودة.

وأشار إلى أن دوريات "اليونيفيل" واجهت احتجاجات من سكان قال إن حزب الله دعمهم، ما أعاق، بحسب روايته، تحركاتها للتحقق من وجود مواقع عسكرية أو مخازن أسلحة.

وقال إن طريقة تعامل القوة الجديدة مع أي عرقلة مماثلة لا تزال موضع نقاش، إلى جانب مسألة حماية عناصرها وضمان قدرتهم على التنقل.

سلاح حزب الله ومسار التفاوض مع إيران

وفي ملف السلاح، يرى سلام أن قرار حزب الله مرتبط بطهران، وأن محاولة نزعه بالقوة قد تؤدي إلى صدام داخلي لا يستطيع لبنان تحمل تداعياته.

ودعا بيروت إلى بحث الملف مباشرة مع إيران، ضمن تسوية إقليمية أوسع تتناول أيضا سلاح الحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة المرتبطة بطهران في العراق.

واستند سلام في قراءته إلى مشاركة حزب الله في القتال إسنادا لغزة، ثم في المواجهات المرتبطة بإيران. وحذّر من أن استئناف الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران قد يدفع الحزب إلى الانخراط مجددا في القتال، بما يعرّض جنوب لبنان لمزيد من الدمار.

وتأتي زيارة والتز فيما يتمسك لبنان ببقاء "اليونيفيل"، وترفض واشنطن وتل أبيب استمرار مهمتها بصيغتها الحالية. وبينما يستمر النقاش بشأن صلاحيات القوة المقترحة وضمانات عملها، يبقى حصر السلاح بيد الدولة مسارا منفصلا، يرى سلام أن حسمه يتطلب تفاوضا سياسيا يتجاوز ترتيبات مراقبة الحدود.