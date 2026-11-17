وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن الفحص الفني لأجهزة القيادة أثبت تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي قبل اصطدامه بمؤخرة القطار رقم 2010، الذي كان متوقفا بين محطتي كفر عمار والرقة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

كما كشفت التحقيقات عن تقاعس مسؤولين في المحطة عن متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارات، ما أثار تساؤلات بشأن الالتزام بإجراءات تأمين حركة القطارات، وما إذا كان الخلل في كفاءة أجهزة الأمان أم في إدارتها وتشغيلها.

ويرى خبراء أن أجهزة التحكم الآلي لا تضمن سلامة التشغيل بمفردها، ما لم يصاحبها انضباط بشري ورقابة فعالة وصيانة دورية.

كيف تعمل منظومة ATC؟

تعد منظومة التحكم الآلي بالقطارات إحدى الركائز الأساسية لسلامة التشغيل، إذ تعتمد على تبادل البيانات بين المعدات الموجودة على السكك الحديدية ووحدات التحكم المثبتة داخل القطار.

وتتابع المنظومة سرعة القطار وتقارنها بالسرعات المسموح بها، إلى جانب تلقي المعلومات المتعلقة بالإشارات وظروف التشغيل، لتنبيه السائق عند تجاوز الحدود المقررة أو الاقتراب من نقاط الخطر.

وفي حال عدم استجابة السائق للتحذيرات، يمكن للمنظومة التدخل آليا لخفض السرعة أو تشغيل الفرامل وإيقاف القطار، وفق تصميم النظام ومستوى الحماية المطبق.

التكنولوجيا في مواجهة الخطأ البشري

قال أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس حسن مهدي إن منظومة ATC تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لسلامة التشغيل، إذ تجمع بين أنظمة الإشارات الأرضية وأجهزة التحكم الموجودة على متن القطارات.

وأوضح مهدي، في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية، أن المنظومة توفر مستويين من الحماية، أولهما الحد من التصادمات من خلال الحفاظ على مسافات الأمان بين القطارات، والثاني ضمان الالتزام بالسرعات المحددة، خصوصا عند المنحنيات والمحطات ومناطق الأعمال.

وأضاف أن أهمية المنظومة تظهر عند وقوع أخطاء بشرية، إذ تتيح التدخل الآلي عند عدم استجابة السائق للتحذيرات. لكن فاعليتها تظل مرتبطة بكفاءة الأجهزة وسلامة الاتصال بين مكوناتها، إلى جانب الالتزام بتشغيلها وعدم تعطيلها.

لماذا لا تكفي أجهزة الأمان؟

يرى مهدي أن تحويل منظومة ATC إلى وسيلة أمان فعالة يتطلب ضمان التشغيل الإلزامي لأجهزة التحكم الآلي، وتطوير الرقابة الرقمية لرصد أي محاولة لتعطيلها أو عزلها خلال الرحلة.

وشدد على أهمية تفعيل أجهزة تسجيل البيانات، المعروفة بالصناديق السوداء، ومراجعة قراءاتها دوريا لرصد أداء السائقين ومدى استجابتهم للتحذيرات والإشارات، وتحديد أسباب أي خلل تشغيلي.

وأكد أن تعطيل أجهزة الأمان يجب أن يعامل باعتباره مخالفة جسيمة، مع وضع آليات تمنع استمرار تشغيل القطارات في ظروف لا تتوافر فيها متطلبات السلامة.

الصيانة والرقابة

لا تقتصر كفاءة منظومة ATC على الأجهزة الموجودة داخل القطارات، بل ترتبط أيضا بسلامة البنية التحتية للإشارات والاتصالات والمعدات الأرضية.

وأشار مهدي إلى ضرورة استكمال مشروعات تحديث الإشارات والربط الإلكتروني، وضمان التوافق بين وحدات التحكم في الجرارات والبنية الأساسية لخطوط السكك الحديدية.

كما تتطلب المنظومة صيانة وقائية وفحوصا دورية للمستشعرات وأجهزة الإرسال والمكونات الأرضية، إلى جانب اختبار أجهزة التحكم والفرامل قبل خروج القطارات إلى الخدمة.

التكنولوجيا لا تلغي دور السائق

رغم التطور التكنولوجي، يظل العنصر البشري أحد المحددات الرئيسية لسلامة حركة القطارات. ويؤكد مهدي ضرورة تدريب السائقين وطواقم التشغيل على التعامل مع أنظمة التحكم الآلي والأعطال المفاجئة.

ويشمل ذلك تنفيذ تدريبات تحاكي سيناريوهات التشغيل المختلفة، وترسيخ ثقافة الانضباط، حتى لا تصبح ضغوط الالتزام بمواعيد الرحلات مبررا لتجاوز قواعد السلامة أو تعطيل أنظمة الحماية.

الأمان أم انتظام المواعيد؟

قد تؤثر تدخلات منظومة ATC في سرعة القطارات وانتظام الرحلات، خصوصا عندما تفرض خفض السرعة أو التوقف استجابة لتحذيرات أو ظروف تشغيلية معينة.

لكن مهدي يرى أن تحقيق التوازن بين الأمان وانتظام التشغيل لا يكون بتعطيل أنظمة الحماية، بل بمعالجة أسباب التأخير المرتبطة بالبنية التحتية والصيانة وإدارة حركة القطارات.

ويؤكد حادث العياط أن تحديث التكنولوجيا لا يمثل وحده ضمانة لسلامة القطارات، إذ يتطلب الأمر تشغيل أجهزة الحماية بكفاءة، ومنع تعطيلها، وتدريب العاملين ومحاسبة المسؤولين عن أي إخلال بإجراءات السلامة.