وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي نضال بكر "فرانس برس"، أن "السيدة فضة محمد فهيدات (60 عاما) وصلت إلى المستشفى من قرية الديوك التحتا مصابة برصاصة في الرأس، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها".

وأضاف أن المستشفى استقبل أيضا 4 إصابات من القرية "نتيجة إطلاق الرصاص من المستوطنين هناك".

وأعلن الجيش الإسرائيلي ورود بلاغ عن محاولة تنفيذ هجوم في منطقة أريحا، مشيرا إلى أن جنوده توجهوا إلى الموقع حيث يعملون على إقامة حواجز، بينما أفادت مصادر محلية أن الجيش أغلق مداخل مدينة أريحا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها في بيت لحم تعاملت مع 5 إصابات في منطقة الديوك، من بينها "إصابة إمرأة بالرصاص الحي في الرأس ورجل مسن (65 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ".

وقبل نحو أسبوعين، انتقلت عائلات مستوطنين إسرائيليين إلى 8 منازل تقول إنها اشترتها بشكل قانوني في قرية الديوك التحتا، في حين يؤكد مسؤولون فلسطينيون أن الأرض التي دخلها المستوطنون مصنفة أملاكا حكومية.

وأعلنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية عن فتح تحقيق في القضية.

وفي وقت سابق من الإثنين، أصيب 5 فلسطينيين بعدما دهسهم مستوطن إسرائيلي بمركبته جنوبي الضفة، وفقا لمسؤول محلي وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في حين قال الجيش الإسرائيلي لـ"فرانس برس" إن ما جرى كان "مجرد حادث سير".

وقال صقر سليمان رئيس بلدية تقوع لـ"فرانس برس"، إن مستوطنا إسرائيليا كان يقود مركبته بسرعة عالية دهس مواطنين كانوا متجمعين قرب الشارع الرئيسي في البلدة الواقعة جنوب شرقي بيت لحم، مما أسفر عن إصابة 5 منهم.

وأضاف أن الشارع تمر فيه المركبات الفلسطينية والإسرائيلية، مشيرا إلى أن "التحقيقات هي التي يفترض أن تقرر إن كان ما جرى متعمدا أم لا".

وذكر سليمان أن القوات الإسرائيلية التي وصلت إلى مكان الحادث "أطلقت قنابل الصوت واعتدت على عدد من المواطنين".

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ"العمل الإرهابي الذي ارتكبه أحد المستعمرين بدهس ما لا يقل عن 8 مواطنين" في بلدة تقوع.

وقالت في بيان إنه "يأتي في سياق تصاعد اعتداءات المستعمرين المنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين، التي تجري في ظل الحماية والدعم اللذين توفرهما سلطات الاحتلال"، مؤكدة "ضرورة محاسبة المستعمر الإرهابي مرتكب هذه الجريمة، وجميع المستعمرين المتورطين في الجرائم والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وزادت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين لتصبح يومية.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقتل ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.