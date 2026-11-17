وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال فانس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لن يسمح بأن تصبح هذه حربا أبدية، بل سينهيها قبل انتهاء ولايته بفترة طويلة".

وأضاف: "قلنا للشعب الأميركي إننا لن نخوض حروبا أبدية بعد الآن. نعم، شعر الرئيس أنه مضطر لتدمير البرنامج النووي الإيراني. ونعم يشكل هذا البرنامج تهديدا للولايات المتحدة".

وتابع فانس: "لكننا لن نسمح بأن يتحول هذا إلى التزام لمدة 10 أو 15 سنة، أو حتى سنتين، رغم أن الكثير من المحافظين الجدد وغيرهم يريدوننا أن نبقى هناك إلى الأبد".

واستطرد قائلا: "لن نبقى هناك إلى الأبد. لقد وعدنا بألا نفعل ذلك ولدي ثقة تامة أن الرئيس سينهي هذا الأمر ويخرجنا منه محققا نتائج عظيمة".

واعتبر نائب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة "حققت إنجازات استثنائية ودمرت البرنامج النووي والجيش التقليدي الإيراني".

وقال: "أمام الرئيس خيارات عديدة، من بينها إعلان انتهاء العمليات أو مواصلة ممارسة الضغط العسكري والدبلوماسي على إيران. أعتقد أنه يدرس حاليا ممارسة مزيد من الضغط العسكري والدبلوماسي".

وكان فانس المهندس الرئيسي لمذكرة تفاهم من 14 بندا تم التفاوض عليها مع الإيرانيين في يونيو الماضي، إلا أنها انهارت بعد فترة وجيزة.

وفي خطاب قبوله ترشيح الحزب الجمهوري في يوليو 2024، تعهد نائب الرئيس بأن يقوم هو وترامب بـ"إرسال أبنائنا إلى الحرب فقط عندما نضطر إلى ذلك".

وعزز ترامب مكانته داخل الحزب خلال الانتخابات التمهيدية لعام 2016 من خلال توجيه انتقادات لاذعة لمؤيدي الحرب الأميركية في العراق، كما دأب على تقديم نفسه باعتباره الرئيس الوحيد في العصر الحديث الذي لم يشهد عهده "حروبا بلا نهاية".

وفي سياق النقاش حول تأثير الحرب على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 التي مني خلالها الجمهوريون بهزيمة كبيرة، قدم كل من ترامب وفانس تقييمين متباينين ​​بعض الشيء، إذ أقر الأول أن الحرب ساهمت جزئيا في تحقيق الديمقراطيين فوزا ساحقا في كلا مجلسي الكونغرس، بينما اعتبرها نائبه السبب الرئيسي لذلك.