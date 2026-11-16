وفي منشور على منصة "إكس"، أفاد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على هارون، بسبب "دوره في ارتكاب الفظائع ضد المدنيين السودانيين".

وأوضح أنه "يجب التصدي لدور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان في تأجيج النزاع، وتجب محاسبة المتورطين في إدامة العنف في السودان".

وقبل أيام، ذكر مسؤولان في حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا أن الجيش اعتقل هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وكان هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني، متواريا عن الأنظار لسنوات، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، ⁠أوائل العقد الأول من القرن الحالي.