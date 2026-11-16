وقال رئيس فريق تصفية بعثة المينورسو ألكسندر إفانكو لـ"سكاي نيوز عربية"، إن عملية تصفية البعثة بدأت بمغادرة 5 أشخاص ليل الإثنين، في انتظار أن تستكمل العملية في غضون الأيام والأسابيع المقبلة.

ووصف إفانكو التعاون بين البعثة ومكتب التنسيق التابع للداخلية المغربية بالممتاز.

وأظهرت صور مغادرة الفوج الأول من المينورسو من مطار العيون الحسن الأول.

وتبدأ البعثة إجراءات الانسحاب من المغرب، في خطوة تأتي بعد انتهاء ولايتها وعدم تجديد مجلس الأمن الدولي تفويضها، بما يمهد لتصفية وجودها في المنطقة بعد 35 عاما على إنشائها.

وكانت البعثة تضم 359 فردا من المكونين المدني والعسكري، حتى يونيو 2026.

وبدأت المينورسو في الأول من نوفمبر الجاري مرحلة تصفية أعمال البعثة، إذ يتولى فريق أصغر حجما، تحت إشراف إدارة الدعم العملياتي التابعة للأمم المتحدة، مهمة النقل المنظم للمعدات والأصول العائدة إلى الدول المساهمة بقوات في البعثة، وإعادتها إلى بلدانها.

كما تشمل هذه المرحلة ضمان التصرف في المعدات المملوكة للأمم المتحدة والتخلص منها بالطرق المناسبة، حسبما أعلنته المنظمة الدولية.

وتأتي هذه العملية امتدادا لجلسة العمل التي ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 4 نوفمبر الجاري، التي خصصت لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة، إثر عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولايتها.

وحسب وكالة أنباء المغرب العربي، فإن "إنهاء أنشطة البعثة لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تشبث المغرب الراسخ والثابت باحترام وقف إطلاق النار، وذلك في إطار الاحترام التام لوحدته الترابية وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه".