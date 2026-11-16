وإلى جانب الخلافات مع الولايات المتحدة، التي تبدي حاليا تحفظا على استئناف عمليات عسكرية مكثفة على إيران، لم يناقش الوزراء الجوانب القانونية أو التعقيدات المرتبطة بشن هجوم في ظل وجود حكومة انتقالية في إسرائيل.

وحضر الاجتماع المسؤول الرفيع في جهاز الاستخبارات (الموساد) رومان غوفمان، عقب عودته من زيارة للولايات المتحدة، حيث حاول إقناع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، لكن يبدو أنه لم ينجح في ذلك.

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن نقاش المجلس الوزاري لم يخض في تفاصيل دقيقة أو جداول زمنية محددة تتعلق بالتعزيزات العسكرية الإيرانية.

ووفقا للتقديرات الأمنية التي عرضت على الوزراء، تعمل إيران على إعادة بناء قدراتها واستئناف أنشطتها النووية.

ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن القيام بعمل عسكري سيصبح أمرا ضروريا في نهاية المطاف لوقف هذا المسار، إلا أن الجانب الأميركي لا يشارك إسرائيل شعورها بضرورة الاستعجال، إذ يختلف الطرفان حول مدى الحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية في المرحلة الراهنة.

وتشعر الولايات المتحدة بالرضا عن نتائج الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، معتقدة أنه يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، في المقابل، يرى المسؤولون الإسرائيليون، وفق "يديعوت أحرونوت"، أن الضغوط الاقتصادية وحدها لن تكون كافية لإسقاط النظام.

وفي غضون ذلك، تحشد الولايات المتحدة قوات كبيرة في المنطقة، تشمل 3 حاملات طائرات، وعددا كبيرا من الطائرات الهجومية وطائرات التزود بالوقود، بالإضافة إلى أصول استخباراتية، مع عشرات الآلاف من الجنود.

ولا تزال إسرائيل تفضل خيار العمل العسكري المشترك مع الولايات المتحدة، ومع ذلك، أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن "الأميركيين ليسوا متحمسين لخوض معركة".

وذكر مسؤول إسرائيلي رفيع أن موقف المؤسسة العسكرية، كما طرح خلال اجتماع المجلس الوزاري، هو أن إسرائيل قادرة على التحرك بشكل منفرد ضد إيران، لكنها تفضل القيام بذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول، وفقا للصحيفة الإسرائيلية: "هذا لا يعني أننا لن نجد أنفسنا في حالة حرب، فبالنسبة للجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية والحكومة يظل العمل العسكري هو الحل الوحيد للملف الإيراني".

وتابع المسؤول: "تكمن المسألة في توقيت التحرك، وما إذا كنا سنقوم بذلك بمفردنا أم بالتعاون مع الأميركيين. نحن لا نسعى للعمل منفردين بل نهدف إلى التعاون، لكن إسرائيل ليست عاجزة عن التصرف من دونهم".