وتسلم الشيخ محمد بن زايد الرسالة خلال استقباله سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي نقل إليه تحيات بوتين وشكره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي ضمت الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة.

كما عبر المسؤول الروسي عن تقديره للوساطات التي تقوم بها دولة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا، التي تواصل نجاحها في الإفراج عن الأسرى من الجانبين، بينما حمله الشيخ محمد بن زايد تحياته للرئيس الروسي، وتمنياته لبلده وشعبه دوام التقدم.

وبحث رئيس دولة الإمارات وشويغو خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.