وقال مصدر خاص لسكاي نيوز عربية إن الزيدي أكد استعداده لاقتحام جرف الصخر، وتمسك ببسط سلطة الدولة في المنطقة وحصر السلاح بيدها.

مهلة لخروج كتائب حزب الله

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قد قال، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن السلطات حددت مهلة لخروج كتائب حزب الله من المنطقة، من دون إعلان موعد انتهائها.

ويأتي التحرك وسط تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله على خلفية شبهات تهريب النفط من المنطقة.

وقال العبودي إن لجنة التحقيق عاينت 6 مواقع ورصدت تلاعبا في أنابيب النفط ومحاولات لردم آثاره وتغطيتها، كما رصدت وجود مصفاتين وخزانات وصهاريج. ونفت الكتائب ضلوعها في عمليات التهريب.

وأضاف العبودي أن الزيدي وجّه بإحالة ملف التهريب والمتورطين فيه إلى القضاء وإشراك هيئة النزاهة في التحقيق. وأوضح أن التوجيهات تشمل أيضا مناطق أخرى رُصدت فيها شبهات تهريب، وأن الأجهزة الأمنية بدأت تنفيذ مهامها في عدد منها.