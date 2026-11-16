وفي سياق نعيه 14 من أقاربه وأصدقائه الذين قتلوا في البلدة، ومن بينهم نجلتا صديق له رحل قبل عام، يقول الصحفي مرتضى أحمد: "كل واحد من الذين رحلوا في غارات الجيش الغاشمة أعطى إحساسا بأن الحياة بكاملها قد توقفت".

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا مأساوية لأطفال ونساء من ضحايا القصف، غطت دماؤهم أرض البلدة الرملية، ما يشير إلى قوة الضربة.

أبرياء في قبضة القصف

أكد الصحفي مرتضى أحمد، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن الذين فقدوا حياتهم في القصف هم من المدنيين العزل الذين كانوا يمارسون حياتهم اليومية.

وأوضح: "حصد طيران الجيش أرواحا طيبة ونقية وبريئة في منطقتنا أبو قلب. مات 14 من أهلي الطيبين، بينهم الأخت والخالة والعمة".

وأشار أحمد إلى أن من بين الضحايا طفلتين لصديق وقريب له توفي قبل عام. وأضاف: "كل واحد من الذين رحلوا في غارات الجيش الغاشمة أعطى إحساسا بأن الحياة بكاملها قد توقفت".

مأساة إنسانية

وفقا لمصادر محلية، فإن معظم ضحايا الهجوم، الذي نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، من النساء والأطفال، وكان بعضهم يتجمع في ميدان لكرة القدم قرب منازلهم.

وامتد الهجوم إلى مناطق مجاورة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات من سكان تلك المناطق، ونفوق مئات من رؤوس الماشية، وتدمير عدد من المحال التجارية والممتلكات التي يعتمد عليها السكان في معيشتهم.

واتهم "مرصد كردفان"، وهو مرصد حقوقي يرصد الانتهاكات ضد المدنيين، الجيش بتعمد استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر وتدمير مصادر عيشهم.

وبسبب ندرة الخدمات الصحية في المنطقة، تتصاعد المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، في ظل وجود أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين.

خطر متزايد

تزداد خطورة استمرار القصف الجوي على القرى والتجمعات السكنية في غرب كردفان، حيث يعيش آلاف المدنيين في مناطقهم الأصلية ويمارسون أنشطتهم اليومية في الزراعة والرعي وجمع الصمغ.

ونبه مرصد كردفان إلى أن استهداف هذه المناطق يعرض حياة السكان لخطر مباشر، ويهدد مصادر رزقهم وممتلكاتهم وحقهم في البقاء بأمان في مناطقهم.

وقال المرصد إن الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، أو تستهدف الأعيان المدنية، أو لا تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالسكان، تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب.