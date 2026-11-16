وظلت البعثة الأممية، التي تأسست عام 1991، تضطلع بمهمة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب تهيئة الظروف لتنظيم استفتاء بشأن مستقبل الصحراء المغربية وترتيب عودة اللاجئين، غير أنها لم تتمكن من تنظيم الاستفتاء، رغم مرور أكثر من 3 عقود على بدء عملها.

وكانت البعثة تضم 359 فردا من المكونين المدني والعسكري، حتى يونيو 2026.

مرحلة تصفية الأعمال وإعادة المعدات

وبدأت في الأول من نوفمبر الجاري مرحلة تصفية أعمال البعثة، إذ يتولى فريق أصغر حجما، تحت إشراف إدارة الدعم العملياتي التابعة للأمم المتحدة، الإشراف على النقل المنظم للمعدات والأصول العائدة إلى الدول المساهمة بقوات في البعثة، وإعادتها إلى بلدانها.

كما تشمل هذه المرحلة ضمان التصرف في المعدات المملوكة للأمم المتحدة والتخلص منها بالطرق المناسبة، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية.

غوتيريس يشيد بدور البعثة

وفي سياق متصل، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مطلع نوفمبر الجاري، بالدور الذي اضطلعت به بعثة "المينورسو" منذ إنشائها عام 1991.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إنه "مع توقف بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) عن عملياتها، إثر عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولايتها، يود الأمين العام للأمم المتحدة الإشادة بالدور المحوري الذي اضطلعت به البعثة منذ إنشائها عام 1991، في المساعدة على مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الملائمة للسعي إلى التوصل إلى حل سياسي".

المغرب يعتبر الخطوة تطورا مهما

وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن، في 31 أكتوبر الماضي، أن مجلس الأمن الدولي لم يمدد، خلال اجتماعه المنعقد في 31 أكتوبر 2026، مهمة بعثة "المينورسو"، معتبرا أن هذا التطور يشكل خطوة ذات دلالة كبرى نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن عدم تمديد ولاية البعثة يعني، وفق الموقف المغربي، أن وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة، بما يطوي صفحة استمرت 35 عاما.

كما اعتبر أن عدم التمديد ينبغي أن يضع حدا لإحالة ملف الصحراء المغربية على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله، مشيرا إلى أنه لن يبقى، من وجهة نظر الرباط، مبرر لعقد الاجتماعات الدورية للمجلس بشأن الصحراء المغربية، أو لإصدار تقارير الأمين العام ذات الصلة، أو لإحاطات مبعوثه الشخصي.