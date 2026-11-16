وجاءت تصريحاته في بيروت، حيث يبحث مع المسؤولين اللبنانيين الترتيبات الأمنية في الجنوب بعد انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في 31 ديسمبر.

وقال والتز للصحفيين، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن لبنان يجب أن يستعيد سيادته بالكامل، وإن الجيش اللبناني هو الجهة التي تتولى هذه المهمة.

ووصل والتز إلى بيروت الأحد، والتقى الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، كما زار مقر "اليونيفيل" في الناقورة.

وتنتشر القوة الدولية في جنوب لبنان منذ عام 1978، وعُزز انتشارها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وعارضت واشنطن تمديد تفويض القوة، وقال والتز إن القرار شكّل أساس عملها، وإنه يتوقع استمرار العمل بهذا الإطار مع إدخال تعديلات عليه.

ويخشى لبنان حدوث فراغ أمني في الجنوب بعد انسحاب القوة الدولية. وشدد وزراء خارجية مجموعة السبع، خلال اجتماع في باريس، على ضرورة تجنب هذا الفراغ، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن هناك توافقا واسعا على الحاجة إلى ترتيبات أمنية جديدة.

وترعى الولايات المتحدة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، أفضت في يونيو إلى توقيع اتفاق إطار ينص على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل تدريجيا من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، بدءا من منطقتين تجريبيتين.