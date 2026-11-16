وأدان مجلس النواب، في بيان، إغلاق المطار ومنع هبوط الطائرات التي تقل عدداً من أعضائه، موضحاً أن إجراءات أمنية وتحركات عسكرية تزامنت مع الواقعة، وحالت دون انعقاد جلسته الرسمية في موعدها ومكانها المحددين.

كما اعتبر المجلس أن ما جرى يمثل انتهاكاً لاستقلال السلطة التشريعية واعتداءً على حقها في ممارسة اختصاصاتها الدستورية، محملاً الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار ومنع هبوط الطائرات المسؤولية القانونية عن الواقعة.

وطالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذه الإجراءات ومحاسبتهم، كما دعا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح إزاء ما وصفه بتهديد عمل المؤسسات الدستورية، مؤكداً تمسكه بالحوار والتوافق الوطني ورفض استخدام القوة لعرقلة عمل البرلمان.

قوة عسكرية داخل المطار

على الأرض، ظلت الجلسة متعثرة مع استمرار وجود قوة عسكرية داخل مهبط مطار الزنتان، ما حال دون وصول الطائرة التي تقل عدداً من النواب القادمين من مدينة بنغازي للمشاركة في الاجتماع.

في حين أفاد المجلس البلدي بالزنتان بدخوله في مفاوضات مع القوات العسكرية الموجودة داخل المطار، بهدف إخلاء المهبط والسماح للطائرة بالهبوط، فيما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب تعذر انعقاد الجلسة.

فمنذ فجر الاثنين، دخلت قوة مسلحة تابعة للواء الرابع، الموالي للمجلس الرئاسي، إلى مطار الزنتان لتأمينه، ومنع هبوط أي طائرة مدنية أو عسكرية دون إذن مسبق، ليؤدي هذا الإجراء إلى تعطيل انتقال عدد من أعضاء المجلس من بنغازي إلى الزنتان.

كما أعلن عدد من المواطنين من أهالي مدينة الزنتان رفضهم عقد مجلس النواب جلسته في المدينة، مؤكدين أن موقفهم يأتي انطلاقاً من الحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنب أي توترات داخل المدينة، مع التشديد على عدم انحيازهم لأي طرف من أطراف الأزمة الليبية.

ولاحقاً، أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي تعذر عقد جلسة المجلس في الزنتان الاثنين، مشيرة إلى عدم إجراء أي ترتيبات حتى الآن لعقد جلسة في مدينة أخرى.

توحيد المرتبات على جدول الأعمال

وكان من المقرر أن تناقش الجلسة ملف توحيد المرتبات، في إطار مساعي مجلس النواب لمتابعة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الصلة بتوحيد المؤسسات الليبية.

وجاء اختيار الزنتان لاستضافة الاجتماع ضمن توجه المجلس لعقد جلساته في مدن ليبية مختلفة، بعدما عقد جلسته السابقة في مدينة سبها جنوب البلاد، وقرر أن تكون الزنتان المحطة التالية لاجتماعاته، لكن هذه الخطوة تعثرت بفعل التطورات الأمنية وإغلاق المطار، لتتحول الجلسة من اجتماع مخصص لمناقشة ملف مالي إلى أزمة تتعلق بقدرة السلطة التشريعية على عقد اجتماعاتها وممارسة مهامها بعيداً عن التدخلات المسلحة.

وسبق أن اتهم البرلمان الليبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعرقلة عقد جلسته في مدينة الزنتان، عبر منع إصدار أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من النواب إلى المدينة.

تعميق الانقسام

وبينما لم يُحسم بعد مصير الجلسة أو موعد انعقادها المقبل، أعادت الواقعة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه عمل المؤسسات الليبية، ومدى تأثير التحركات العسكرية على استقلالها وقدرتها على أداء اختصاصاتها.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي وأحد قيادات التيار الوطني، عثمان بن بركة، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن إغلاق مطار الزنتان ومنع هبوط الطائرة التي تقل أعضاء مجلس النواب يعكسان استمرار التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الرسمية في ليبيا، مشيراً إلى أن تعطيل اجتماع البرلمان يمثل تصرفاً غير مسؤول، ويتعارض مع استقلال المؤسسة التشريعية ودورها المفترض في التعبير عن إرادة المواطنين.

وأضاف بن بركة، أن ما جرى يثير تساؤلات بشأن صلاحيات الجهات العسكرية في اتخاذ إجراءات تؤثر على عمل المؤسسات الدستورية، مؤكداً أن التعامل مع الخلافات السياسية يجب أن يكون عبر الأطر القانونية والمؤسسية، بعيداً عن التدخلات المسلحة أو فرض الأمر الواقع.

وانتقد المحلل السياسي حالة الانقسام بين القوى المسلحة في شرق ليبيا وغربها، معتبراً أنها تنعكس سلباً على أداء مؤسسات الدولة وتحد من قدرتها على القيام بمهامها، في ظل غياب سلطة مؤسسية موحدة تحتكم إليها مختلف الأطراف، لافتا إلى أن ما يجري يعمق الانقسام داخل ليبيا.

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد أهمومة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن تعثر انعقاد جلسة مجلس النواب في الزنتان يستدعي تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها، بما في ذلك مجلس النواب، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل أن تكون العاصمة طرابلس أولى محطات انعقاد جلسات المجلس في غرب البلاد.

وأضاف أهمومة أن طرابلس تمثل مساحة جامعة لليبيين على اختلاف توجهاتهم وآرائهم، ويمكن أن تشكل نقطة التقاء بينهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن بقية المدن والمناطق الليبية تحظى بأهمية ومكانة لا تقل عن العاصمة.