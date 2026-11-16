وجاء في بيان صادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أن القرار بحجب تطبيق تلغرام جاء استنادا إلى توجيه من رئيس الوزراء "وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة".

وأوضحت الهيئة "أن الشركة المشغلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي في مواجهتها، مع منحها مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن القرار يأتي في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية "الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلا عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني".

وكان الأردن قد حظر المنصة لأسباب تتعلق أيضا بـ"التصدي لاستخدام المنصات الرقمية في نشر التطرف والتشدد وتسهيل ارتكاب الجرائم الإلكترونية، بما يهدد أمن المجتمع ويؤثر في الأمن الوطني".

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية إن "التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد ما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة".

وأكدت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أن الهدف من الحجب إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشددت على أن امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساسا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد، مؤكدة أن حماية المجتمع وصون الأمن الوطني تمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية.