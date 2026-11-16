وأكد "مرصد كردفان" الحقوقي سقوط 15 قتيلا جراء القصف الذي وقع الأحد، مشيرا إلى "إصابة آخرين، واحتراق عدد من منازل المواطنين"، موضحا أن حصيلة القتلى تشمل 4 أطفال.

ويأتي الهجوم في ظل عملية ينفذها الجيش السوداني لاستعادة السيطرة على غرب كردفان من قوات الدعم السريع، التي يخوض ضدها حربا منذ أبريل 2023.

وقال أحد سكان قرية أبو قلب، طالبا عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس: "فقدنا 15 شخصا"، بينهم طفلان لقي والدهما حتفه خلال الحرب، مضيفا أن "9 من القتلى من أقاربي".

وأفاد الشاهد بأن الطائرة المسيّرة قصفت القرية مرتين، استهدفت الضربة الأولى ملعبا كان الأطفال يلعبون فيه كرة القدم، فيما أصابت الثانية عددا من المنازل، ما أدى إلى اندلاع النيران في بعضها.

وتفيد جهات عاملة في مجال الإغاثة بأن الحرب أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن، فضلا عن تسببها في أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وانتقدت الأمم المتحدة مرارا استخدام طرفي النزاع للطائرات المسيّرة، التي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من عام 2026 وحده.

وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن ثلثي الأطفال الذين قُتلوا أو أُصيبوا جراء الضربات الجوية هذا العام سقطوا في هجمات بطائرات مسيّرة، ويُقدّر عددهم بالمئات.