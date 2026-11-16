وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، إن الأحكام شملت المتهمين المحبوسين والهاربين، وتضمنت تغريم بعضهم 100 ألف دينار، فضلا عن مصادرة المضبوطات الأخرى.

وبحسب النيابة، خلصت التحقيقات إلى أن المتهمين أسسوا الجماعة بهدف تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم بالقوة، وجمعوا أموالا دون ترخيص لتمويل أنشطتها.

وأضافت أن بعض المتهمين تخابروا مع إيران والحرس الثوري بقصد الإضرار بمصالح البحرين.

وأوضحت النيابة أنها استندت إلى تسجيلات لخطب قالت إنها تضمنت تحريضا، ووثائق وأجهزة مضبوطة، وإقرارات بعض المتهمين خلال التحقيق. وأشارت إلى ضبط مبالغ بعملات مختلفة تعادل نحو 935 ألف دينار بحريني.

وأضافت أن محامي المتهمين المحبوسين حضروا جلسات المحاكمة، وأن المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات والنفي، فيما تابع ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مجريات الجلسات.