وأوضحت المديرية أن القرار يأتي في إطار التصدي لاستخدام المنصات الرقمية في نشر التطرف والتشدد وتسهيل ارتكاب الجرائم الإلكترونية، بما يهدد أمن المجتمع ويؤثر في الأمن الوطني.

وجاء الإعلان بعد شكاوى من مستخدمين واجهوا صعوبات في إرسال الرسائل واستقبالها وتحميل المحادثات عبر عدة شبكات اتصالات محلية.

وذكر موقع "الوكيل الإخباري" أن الشكاوى بدأت الأحد، فيما أفادت "رؤيا" باستمرار صعوبات الاتصال بالتطبيق الاثنين.