ودانت المحكمة الثلاثة بارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة بقصد استخدامها فيها، كما دانت أحدهم بتقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية. وأعادت الأحكام طرح أسئلة بشأن مصدر تمويل الهجوم وكيفية رصد مؤشرات التطرف قبل تحولها إلى أعمال عنف.

وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني السابق مهند مبيضين، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن الحكم يعكس حسم الدولة في مواجهة الإرهاب. وعزا سرعة الفصل في القضية إلى القبض على المنفذين وتسجيل اعترافاتهم واستكمال الإجراءات القانونية، معتبرا أن توافر أركان الجريمة أمام المحكمة أتاح لها إصدار الحكم خلال فترة قصيرة.

وأشار مبيضين إلى أن المحكمة عينت محامي دفاع للمتهمين، وشدد على أن المحاسبة من اختصاص القضاء. ووصف رد الفعل الشعبي على الأحكام بالارتياح، مستشهدا بزيارة أهالي قرية حمود قبور الضحايا وقرع أجراس الكنيسة.

واعتبر الحكم تنفيذا لتعهد الملك عبد الله الثاني بأن تأخذ العدالة مجراها بحق مرتكبي الهجوم.

أحكام التمويل والسلاح

وتوقف مبيضين عند الحكم بالسجن 6 سنوات بحق الممول و3 سنوات بحق بائع السلاح. وقال إنه استغرب مدة العقوبة في قضية التمويل، داعيا القانونيين إلى توضيح أساسها، مع انتظار مرحلة التمييز لاستكمال المسار القضائي.

وأوضح أن خطورة التمويل تكمن في أنه يتيح للمنفذين الحصول على الوسائل اللازمة لتنفيذ الهجوم. ودعا وسائل الإعلام إلى متابعة هذا الجانب من القضية، بما في ذلك دوافع تقديم الأموال وما إذا كان مصدرها داخليا أو خارجيا. وطرح هذه الاحتمالات في سياق الأسئلة التي تستحق المتابعة، من دون أن ينسب التمويل إلى جهة بعينها.

استهداف التعايش في الكرك

ورأى مبيضين أن الهجوم يكشف خطر الخلايا الإرهابية النائمة، وأن استهداف الكنيسة كان، وفق تقديره، محاولة لضرب التعايش بين المسلمين والمسيحيين في الكرك. واستعاد تاريخ التحالفات العشائرية التي جمعت الطرفين منذ أواخر القرن الثامن عشر، واستمرت خلال الثورة العربية وقيام الإمارة ثم الدولة الأردنية.

وأشار إلى أن هذا التعاون شمل الحياة السياسية أيضا، مستشهدا بفوز مرشحين مسيحيين بأصوات ناخبين مسلمين. وربط ذلك بتعبير "العائلة الأردنية" الذي يستخدمه الملك، معتبرا أن المساواة بين المواطنين تحت مظلة القانون والمؤسسات أساس لحماية النسيج الاجتماعي الذي استهدفه الهجوم.

الوقاية قبل وقوع الجريمة

ودعا مبيضين إلى الانتباه إلى مؤشرات التطرف داخل المجتمعات المحلية، واستشهد بتسجيلات إعلامية لإمام مسجد القرية قال فيها إن المنفذين كانوا يكفّرون الآخرين ولا يصلّون معهم.

ورأى أن ما أورده الإمام عن خطاب التكفير كان يستدعي إبلاغ الجهات المختصة، وأن المؤسسات الدينية والتعليمية ووسائل الإعلام تستطيع المساهمة في كشف هذا الخطاب ومواجهته مبكرا، إلى جانب عمل الأجهزة الأمنية.

واستعاد دراسة بعنوان "مناخات التطرف" أجراها عام 2016 لصالح صندوق البحث العلمي، بعد الاعتداء الذي شهدته قلعة الكرك.

وقال إن الدراسة شملت مشاركين من الصف التاسع حتى مرحلة الدكتوراه في محافظات عدة، ورصدت تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الوعاظ والقنوات الدينية. وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية استخدمت وسائل الإعلام الموجهة لنشر خطابها خلال اضطرابات المنطقة.

وذكّر مبيضين بأن الملك دعا بعد حادثة القلعة إلى تطوير استراتيجيات للردع والمنع ومكافحة الفكر المتطرف. وشدد على مواصلة هذه الجهود عبر ملاحقة شبكات التمويل وتفعيل دور المدارس والمؤسسات الدينية والإعلام في الوقاية، حتى تشمل مواجهة الإرهاب الظروف التي تتيح نشوء الخلايا وتجنيد أفرادها قبل وقوع هجمات جديدة.