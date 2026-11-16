لم يتخيل الشنباري أن يجد نفسه، بعد سنوات قضاها موظفا إداريا ومشرفا في وزارة الصحة، صاحب ورشة بدائية لصناعة بوابير الكاز وإصلاحها.

لكن الحرب الإسرائيلية التي هجرته من بلدته بيت حانون شمالي القطاع، وفقد خلالها نجله الأكبر، ودمرت سبل العيش، فرضت عليه ابتكار وسيلة لإعالة أسرته وسط واقع اقتصادي خانق.

أزمة الوقود وقيود المعابر

عادت بوابير الكاز القديمة إلى الحياة اليومية في غزة نتيجة القيود الإسرائيلية المشددة المفروضة على إدخال المحروقات وغاز الطهي إلى القطاع، إذ لا تغطي الكميات الواردة عبر المعابر سوى جزء ضئيل من احتياجات السكان.

وأدى شح الوقود إلى ظهور سوق موازية بأسعار تفوق القدرة الشرائية لمعظم الغزيين الذين فقدوا مصادر دخلهم. وقفز سعر أسطوانة غاز الطهي، التي تزن 12 كيلوغراما، في السوق السوداء إلى ما بين 1000 و1200 شيكل، مقارنة بنحو 65 شيكلا قبل الحرب.

كما تستغرق عملية الحصول على الكميات المحدودة التي توزع وفق كشوفات تابعة لسلطة غزة عدة أشهر، ولا تكفي الأسرة سوى أيام معدودة.

ويوضح الشنباري، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن هذا الواقع دفع العائلات النازحة إلى البحث عن البوابير القديمة وإصلاحها.

وباتت ورشته مقصدا للأهالي الباحثين عن وسيلة أقل كلفة لإعداد الطعام، إذ يعمل على صيانة البوابير المتهالكة وتحويل بعض الأسطوانات والأجزاء المعدنية التالفة إلى مواقد بدائية.

وقود من مخلفات الحرب

لم تقتصر تجربة الشنباري على إعادة تشغيل البوابير، بل ارتبطت بالاعتماد على وقود بديل يعرف محليا باسم "السولار الصناعي" أو "وقود البلاستيك".

وينتج هذا الوقود من خلال عمليات بدائية لتقطير مخلفات البلاستيك والنايلون وحرقها، مثل الأنابيب التالفة والكراسي المكسورة وبقايا الأدوات المنزلية.

ويبلغ سعر اللتر الواحد نحو 20 شيكلا، ويكفي الأسرة الصغيرة ليومين أو ثلاثة، بحسب وتيرة الطهي.

ويمثل هذا الوقود بديلا أقل كلفة من الغاز أو الحطب، الذي ارتفع سعر الكيلوغرام منه إلى ما بين 9 و10 شواكل، لكنه يحمل مخاطر صحية وبيئية جسيمة.

ويؤدي احتراقه غير المنضبط إلى انبعاث غازات سامة وأبخرة كربونية كثيفة تهدد الجهاز التنفسي، خصوصا داخل الخيام ومراكز الإيواء المكتظة وسيئة التهوية، إلى جانب مخاطر اندلاع الحرائق.

حرفة عائلية

داخل الورشة الصغيرة، يتقاسم حسن العمل مع نجله إسماعيل (18 عاما)، الذي كان يفترض أن يكون على مقاعد الدراسة الجامعية بعد اجتيازه الثانوية العامة، لكن الحرب وتوقف التعليم وانهيار الوضع المعيشي أجبرته على ممارسة هذه الحرفة.

ويقول إسماعيل: "كان حلمي إكمال تعليمي الجامعي، لكن الحرب أعادتنا سنوات إلى الوراء. أعمل اليوم بالتناوب مع شقيقي صباحا ومساء لمساعدة والدي في تأمين احتياجات الأسرة".

ولا تقتصر التحديات على ضعف القدرة الشرائية للزبائن وتذبذب المبيعات، إذ يضطر الأب ونجله إلى قطع مسافات طويلة من خان يونس إلى مدينة غزة، عبر طرق مدمرة، بحثا عن قطع الغيار النادرة.

ويشير إسماعيل إلى أن قطعا كانت تباع قبل الحرب بخمسة شواكل، باتت تكلف اليوم عشرات الشواكل، ما يضطرهما إلى رفع أجور الصيانة لتغطية تكاليف النقل والقطع، مع مراعاة ظروف الزبائن.

خيارات مرة

في منزل متضرر جزئيا، تعيش المسنة سائدة الدرهلي مع زوجها السبعيني وعدد من النازحين الذين تستضيفهم، وتعتمد بصورة شبه كاملة على بابور الكاز لإعداد الطعام.

وتؤكد الدرهلي، في حديثها إلى سكاي نيوز عربية، أن شهرين أو ثلاثة قد تمر دون أن تتمكن من تعبئة أسطوانة غاز الطهي، بسبب غياب الدخل وارتفاع الأسعار.

كما تتجنب استخدام الحطب، رغم توافره أحيانا، خوفا من تطاير الشرر واشتعال النيران في الشوادر البلاستيكية التي تغطي جدران منزلها المتصدع، إلى جانب ارتفاع كلفته.

وتضيف: "لتر السولار الصناعي يكفيني يومين أو ثلاثة. نعلم أنه مضر ورائحته خانقة، لكن لا بديل أمامنا لإطعام أنفسنا والنازحين الذين نستضيفهم".