وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أقال السبت 9 مسؤولين في قطاع الأمن والطاقة، عقب تحقيق في شبهات تهريب النفط ضمن منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، وأصدر توجيهات بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء.

وكانت "سكاي نيوز عربية" حصلت على وثائق استخباراتية، كشفت عن "عمليات تهريب للنفط من جرف الصخر"، وسط حديث عن "آليات لخرق الأنابيب وتخزين النفط وطرق تهريبه باتجاه بغداد".

وأشارت إلى أن التهريب قام به "فصيل مسلح بلا انقطاع لسنوات".

والأحد أعلنت لجنة برلمانية خاصة بالتحقيق في تهريب النفط، أنها ستقدم توصياتها الى رئاسة مجلس النواب العراقي لعرضها أمام أعضائه.

وقال عضو اللجنة ضياء الزيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "اللجنة استضافت وزير النفط والكادر المتقدم في الوزارة لغرض كشف الحقائق والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، في ما يخص عمليات التهريب التي تم كشفها مؤخرا".

وتابع ضياء الزيدي، وهو أيضا عضو في لجنة النزاهة النيابية: "هناك نقاشات مستمرة في اللجنة مع الكادر المتقدم في وزارة النفط".

وأضاف أنه "سيتم تقديم التوصيات إلى رئاسة المجلس لعرضها أمام أعضاء مجلس النواب ثم إحالتها إلى الحكومة"، موضحا أن "مناقشة اليوم شملت تهريب النفط من جرف الصخر ومن مناطق الوسط وإقليم كردستان".

وأكد "ستكون هناك استضافات أخرى للأجهزة الأمنية وهذا متروك الى رئاسة اللجنة".