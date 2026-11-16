وبعد بضع ساعات من لقاء بين ممثلين للطرفين لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة، اعتبر آيزنكوت أن "سلوك نتنياهو ومحيطه يشكل تهديدا فعليا ومباشرا وفوريا للديمقراطية الإسرائيلية".

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد، أن إيدو نوردن رئيس مكتب نتنياهو نقل عشية الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 أكتوبر، شكوى إلى رئيس الشرطة، بشأن مؤيدين لحزب القائمة العربية الموحدة.

وأحال نوردن المحققين على مصدر مفترض للمعلومات، كان في الواقع بحسب القناة 12، موظفا سابقا في مكتب نتنياهو.

وبالاستناد إلى المعلومات المقدمة من هذا المصدر، أوقف 3 نشطاء في القائمة العربية الموحدة يوم الانتخابات على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات، واستغل فريق نتنياهو هذه الواقعة لاتهام الأحزاب العربية بتزوير الانتخابات.

وأطلق سراح الموقوفين الثلاثة بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدمة ضدهم لا أساس لها.

وطالب آيزنكوت، المكلف تشكيل حكومة إثر انتخابات تشريعية لم تسفر عن أغلبية واضحة، بفتح "تحقيق في ملابسات هذه القضية على الفور".

واتهم مكتب نتنياهو تقرير القناة 12 بـ"الكذب"، مؤكدا أن نوردن "أدى واجبه كمواطن" من خلال الوصل بين مصدر المعلومات والشرطة.

ورد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، مساء الأحد على آيزنكوت بالقول إن تصريحاته "مشينة".

وجاء في بيان للحزب: "فيما يمد رئيس الوزراء يده في مسعى للوحدة، يطلق آيزنكوت ومصاحبوه تصريحات يومية مشحونة بالهجمات السامة والنارية".

وتساءل الليكود: "هل إن رئيس المكتب (أي مكتب نتنياهو) هو من وضع مظاريف المال عند المشتبه بهم؟".

ويكثف نتنياهو الهجمات على الأحزاب العربية، التي قد تضطلع بدور حاسم في تشكيل حكومة بمبادرة من آيزنكوت تستبعده من الحكم، بعدما سجلت نتيجة تاريخية مع حصولها على 19 مقعدا في البرلمان.

ويتهمه معارضوه بتلفيق حيل للبقاء في السلطة.

والجمعة، ندد آيزنكوت بما وصفه بـ"حملة عنصرية وعدوانية" يشنها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ضد الأقلية العربية في إسرائيل، التي تشكل نحو 20 بالمئة من السكان.