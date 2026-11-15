وكتب باراك رافيد مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي على منصة "إكس": "صرح مسؤول أميركي أن حاملة الطائرات (يو إس إس روزفلت) وصلت في وقت مبكر من الأحد إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)".

وأضاف رابيد: "بذلك أصبح لدى الجيش الأميركي الآن 3 مجموعات ضاربة من حاملات الطائرات، في نطاق عمليات القيادة الوسطى الأميركية".

وخفت حدة القتال ‌بين الولايات المتحدة وإيران منذ المرحلة الأولى من الصراع.

لكن مع تعثر المسار الدبلوماسي، لا تبدو في الأفق نهاية قريبة للصراع الذي يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، وحمل تداعيات اقتصادية قاسية عالميا.

وتحشد الولايات المتحدة عشرات الآلاف من جنودها في الشرق الأوسط، كما تنشر أصولها العسكرية في أماكن متفرقة من المنطقة.

وفي كل أحاديثه، يترك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الباب مفتوحا أمام إمكانية استئناف الحرب على إيران بشكل كامل، رغم ميله إلى استخدام سلاح الضغط الاقتصادي وفق تقارير صحفية.

لكن في المقابل، يتعرض ترامب من ضغط كبير من حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضرب إيران مجددا.