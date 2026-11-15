وأفادت 4 مصادر عسكرية في القوات الحكومية ومصدران حكوميان، أن الحوثيين سيطروا على مديريتي المقاطرة والمضاربة في لحج المحاذية لمحافظة عدن، وتقدموا باتجاه الأخيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وباتوا يتمركزون في معسكر الخرز في المضاربة على بعد 60 كيلومترا عن قلب المدينة الساحلية المهمة.

والأحد أعلنت الحكومة اليمنية "إعادة تموضع" لقواتها قرب منطقة تطل على مضيق باب المندب الاستراتيجي، مستكملة انسحابها منها.

وسيطر الحوثيون بعد هجوم مباغت في سبتمبر الماضي على الساحل الغربي لليمن، ومنطقة مضيق باب المندب.

وأفاد مصدران عسكريان حوثيان "فرانس برس"، أن قوات الجماعة المدعومة من إيران "انتشرت في المناطق التي انسحبت منها القوات الحكومية بمسافة تمتد بأكثر من 150 كيلومترا".

والجمعة بدأت الحكومة اليمنية تحصين مواقعها في أطراف محافظة عدن التي تتخذ من عاصمتها مقرا، وذلك مع تقدم الحوثيين في مرتفعات تطل على المنطقة.

وأفاد مسؤولون "فرانس برس" حينها، أن الحكومة اليمنية تقوم بهذه التحصينات العسكرية بعدما أحرز الحوثيون تقدما ميدانيا بسيطرتهم على مواقع استراتيجية في مديرية المقاطرة، وأجزاء واسعة من المضاربة والعارة، أكبر مديريات محافظة لحج في جنوب غرب اليمن.

وهاجم الحوثيون مدينة عدن مرارا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك هجوم في 15 أكتوبر استهدف القصر الرئاسي وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، وفق مصادر عسكرية حكومية، إلى جانب هجمات طالت قاعدة عسكرية في المطار.

والأحد قتل 8 مدنيين و13 عسكريا في هجوم صاروخي شنه الحوثيون في لحج قرب عدن، وفق "فرانس برس".