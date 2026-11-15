وقال الزيدي، خلال حديثه إلى أعضاء اللجنة، إنهم "كحلوا عين العراق وكشفوا ما كان يسرق من قوت الشعب"، مضيفا: "ذهبتم بصدور عامرة وضمائر لا تشترى، وكشفتم ما كان يسرق من قوت العراقيين".

وأشار إلى أن البعض أبلغ السلطات بعدم وجود قوات قادرة على مواجهة المتورطين في عمليات التهريب، مؤكدا: "أكدنا أنه في حال عجزت القوات، فسيخرج الشعب لمواجهتهم".

وأضاف الزيدي: "العراق تعب من هذه النماذج، وكنتم شجعانا في إيضاح الحقيقة"، مشددا على أنه "لن يبقى شبر في العراق خاضعا لتهريب النفط والسرقات، من زاخو إلى البصرة".

وأكد أن القضاء العراقي يريد بناء دولة، ويقدم كامل الدعم للخطوات المتخذة في هذا الملف، مشيدا بما وصفه بموقف اللجنة الذي "صنع للتاريخ موقفا"، ومضى أعضاؤها فيه "بهمة رجل واحد".