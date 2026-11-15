وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "السلطات الأمنية الإسرائيلية تعمل عبر القنوات المعنية لضمان عودته بسلام".

وأضاف أن "عبور الحدود إلى الأردن خارج المعابر الحدودية المعتمدة يُعد أمرا محظورا، ويشكل خطرا على المواطنين الإسرائيليين، كما يُعتبر مخالفة للقانون".

وقلما تقع حوادث تسلل عبر الحدود بين الأردن وإسرائيل، اللذين وقعا معاهدة سلام عام 1994.

وكان الجيش الأردني أعلن، الأحد، القبض على إسرائيلي تسلل بحرا إلى المياه الإقليمية الأردنية.

وقالت البحرية الملكية الأردنية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إنها ألقت القبض على شخص قادم من إسرائيل تسلل بحرا إلى المياه الإقليمية.

ونقلت عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قيادة القوة البحرية الملكية ألقت القبض، السبت، على إسرائيلي تسلل بحرا إلى المياه الإقليمية الأردنية، بعدما رصدت شخصا يحاول التسلل سباحة من الجانب الإسرائيلي، فتحركت القوة إلى الموقع وضبطته، قبل إحالته إلى الجهات المختصة.

وفي يناير 2020، أصدر القضاء الأردني حكما بالسجن أربعة أشهر بحق إسرائيلي، بعد إدانته بتهمتي "التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة" و"حيازة مخدرات".

وتتراوح عقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن بين الحبس ثلاثة أشهر وسنة، فيما تتراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.