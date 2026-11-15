وبحسب البيان، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، دون ورود تفاصيل فورية عن المواقع التي كانتا تستهدفانها أو وقوع أضرار ناجمة عن الهجوم.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار التوتر بين السعودية والحوثيين، الذين سبق أن نفذوا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت ومواقع داخل المملكة.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه الأراضي السعودية، في ظل تجدد المواجهات مع الحوثيين.

وفي 11 نوفمبر، أعلنت السلطات السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون في منطقتي مكة المكرمة والجنوبية.

وفي 12 نوفمبر، أفادت وكالة "رويترز" بأن شظايا صاروخين باليستيين اعترضتهما الدفاعات الجوية سقطت في موقعين بمنطقة مكة المكرمة، فيما نفى الحوثيون مرارا استهداف مدينتي مكة والمدينة، مؤكدين أن عملياتهم تستهدف مواقع عسكرية واستراتيجية.

والسبت 14 نوفمبر، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقتي الرياض والجنوبية.

ويأتي تجدد الهجمات بعد سنوات من التهدئة النسبية التي أعقبت هدنة رعتها الأمم المتحدة عام 2022، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتأثيره على أمن المنطقة والملاحة في البحر الأحمر.