وأوضحت البحرية الملكية الأردنية عبر حسابها على منصة إكس أنها ألقت القبض على شخص قادم من إسرائيل تسلل بحرا إلى المياه الإقليمية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن قيادة القوة البحرية الملكية، ألقت القبض، السبت، على إسرائيلي تسلل بحرا إلى المياه الإقليمية الأردنية.

وأشار المصدر إلى أن القوة البحرية رصدت شخصا يحاول التسلل من الطرف الإسرائيلي سباحة باتجاه المياه الإقليمية، وقد تم التحرك من فوره إلى الموقع وضبط المتسلل وتحويله للجهات المختصة.