وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، المقدم إيلا واوية، في منشور على حسابها الرسمي في "إكس": "هاجم جيش الدفاع والشاباك خلال الليلة الماضية (السبت) في جنوب قطاع غزة، وقضيا من الجو على المخرب المدعو سمير محمود حسن أبو يونس، قائد لواء رفح في الجناح العسكري لحركة حماس الإرهابية".

وبحسب المنشور فقد شغل القتيل "منصب قائد لواء رفح لمدة شهرين تقريبا فقط، بعد تصفية قائد اللواء السابق المدعو نائل أبو عبيد في 15 سبتمبر".

وأضاف المنشور أن القتيل شغل قبل ذلك "عدة مناصب في اللواء، من بينها نائب قائد لواء رفح وقائد كتيبة تل السلطان. وكان سمير أبو يونس من الشخصيات المحورية بين كبار قادة حركة حماس الإرهابية".

وتابع المنشور أنه في إطار منصبه "وجّه سمير أبو يونس مخربي اللواء لدفع وتنفيذ مخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، عمل في محاولة لإعادة بناء القدرات العسكرية للواء وحركة حماس الإرهابية، اللذين تلقيا ضربة قاصمة طوال فترة الحرب".

وشدد المنشور على أنه "قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية".

واختتم المنشور بالقول: "️تنتشر قوات الأمن التابعة للقيادة الجنوبية في المنطقة وفقا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، معقبا على اغتيال أبو يونس، إن الجيش الإسرائيلي "يواصل استهداف رؤساء حماس في غزة".

وأضاف كاتس: "السياسة الهجومية التي أقودها مع رئيس الوزراء والجيش في غزة ستستمر حتى تُفرغ غزة من السلاح".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن "أبو يونس" قتل في غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيّرة، استهدفت خيمة بأربعة صواريخ في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.