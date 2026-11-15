وقالت القيادة العامة، في بيان، إن إيران "تواصل نهجها العدائي الممنهج" عبر شن هجمات تستهدف البحرين، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للهجمات التي وقعت الأحد 15 نوفمبر 2026.

وأكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية المملكة من أي تهديدات محتملة.

ولم يحدد البيان عدد الهجمات التي جرى اعتراضها أو طبيعة المقذوفات المستخدمة، كما لم يورد تفاصيل عن المواقع المستهدفة أو وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ماذا حدث؟

يأتي الإعلان البحريني في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بست طائرات مسيرة استهدف، بحسب روايته، رادارا للدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين.

وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرين أمنيين، الأحد، هما الأولان منذ سبتمبر، دعت فيهما المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من نتائج الهجوم الذي أعلنته طهران.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، الجمعة، اعتراض طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا متجهتين نحو البحرين، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار، وذلك ردا على إعلان إيراني سابق استهداف رادار أميركي للإنذار المبكر في المملكة.

ويأتي التصعيد بعد نحو 9 أشهر من اندلاع الحرب التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل أن تمتد تداعياتها إلى دول المنطقة، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.