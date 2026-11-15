وقال الجيش الأردني في بيان ان "محكمة أمن الدولة أصدرت صباح الأحد قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود في الكرك بتاريخ في 23 أكتوبر الماضي".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المحكمة جرمت المنفذين بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة أشخاص، في 9 وقائع، وفقا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات الأردني.

كما أدانت المحكمة المنفذين بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر في واقعتين، إلى جانب حيازة أسلحة بقصد استخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية.

وشملت الإدانات أيضا التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، والترويج لأفكار تنظيم إرهابي، وفقا لأحكام قانون منع الإرهاب الأردني.

وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة أحد منفذي الهجوم بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل أعمال إرهابية، استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستندت المحكمة في أحكامها إلى مواد من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، إلى جانب أحكام قانون العقوبات والتشريعات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وكانت بلدة حمود بمحافظة الكرك قد شهدت هجوما مسلحا استهدف مشاركين في تشييع جنازة، ما أسفر عن سقوط ضحايا.