المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، أعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض.

وقبل ذلك أطلق الدفاع المدني السعودي، الإنذار المبكر في مدينة الرياض، قبل أن يعلن زوال الخطر.

وأعلن اللواء المالكي اعتراض مسيرتين استهدفتا المنطقة الشرقية من المملكة، في حادثين منفصلين.

من جهة أخرى، اعترضت منظومات الدفاع الجوي البحرينية، طائرات مسيرة إيرانية في سماء مملكة البحرين.

وقبل ذلك أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تنبيه لـ"وجود خطر" ودعت إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، وعادت لاحقا لتعلن مجددا عن تنبيه أمني، وتدعو إلى الهدوء و"متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية حفاظا على السلامة العامة".