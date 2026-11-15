وقالت أفريكوم إن أندرسون التقى في العاصمة طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور وزير الداخلية عماد الطرابلسي ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن صلاح النمروش.

وأوضحت أن اللقاء تناول "دعم الجهود التي يقودها الليبيون لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز مسار توحيد المؤسسات في البلاد".

وفي مدينة سرت، أجرى قائد "أفريكوم" مباحثات مع نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق أول صدام حفتر، تناولت التقدم المحرز في جهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، "وجعلها أكثر احترافية".

وشددت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، على أن هذه اللقاءات تندرج في إطار مساعي بناء إطار عسكري ليبي موحد وتأمين الحدود ومواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا.

ولفت البيان إلى أن القوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها تتعاون حاليا في التحضيرات المشتركة للمشاركة في مناورات "فلينتلوك 2027" التي تنظمها "أفريكوم" كل سنة.