مراسلنا في قطاع غزة أفاد بمقتل سمير أبو يونس قائد "لواء رفح" الجديد في كتائب القسام، إثر غارة استهدفته في خان يونس.

وكان مراسلنا ذكر أن غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في خان يونس، وأسفرت عن مقتل فلسطيني، تبيّن لاحقا أنه القيادي في الجناح العسكري لحماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما استهدف "قياديا بارزا" في الجناح العسكري لحركة حماس، وأضاف البيان أن "تفاصيل إضافية ستُنشر لاحقا".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "أبو يونس" قتل في غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيّرة، استهدفت خيمة بأربعة صواريخ في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.