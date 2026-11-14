وقال نتنياهو في بيان مصور إن لقاءه الخميس مع آيزنكوت "رسّخ قناعته بأن من الضروري في الوقت الراهن تشكيل حكومة وحدة وطنية"، تكون قادرة على "ضمان أمن إسرائيل لسنوات عديدة مقبلة".

كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، قرر إعطاء الأولوية لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب الحريدية، فيما يبدو أنه تبن لاستراتيجية يدفع بها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الذي يعارض تشكيل ائتلاف يعتمد على الأحزاب العربية، وفق ما ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل.

وكان آيزنكوت قد أشار إلى أنه سيدفع باتجاه تشكيل حكومة أقلية تستند حصرا إلى الأحزاب الصهيونية الأربعة في معسكر مناهضة بنيامين نتنياهو، إلا أن مثل هذه الحكومة كانت ستحتاج إلى دعم الحزبين العربيين لتنال ثقة الكنيست.