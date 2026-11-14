وقال رئيس هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق سعد معن في بيان إنه "لا صحة للأنباء المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق الأجواء العراقية لمدة (72) ساعة".

وأوضح أن "الأجواء العراقية مفتوحة وتسير حركة الملاحة الجوية فيها بصورة اعتيادية ولا يوجد أي قرار بغلقها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "المقطع المصور الذي جرى تداوله بهذا الشأن يعود إلى وقت سابق وقد أُجريت عليه تعديلات أُخرجته عن سياقه الحقيقي".

ودعا "رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء المقاطع المتجزأة أو المعدلة أو المساهمة في نشر الشائعات، مع ضرورة اعتماد المصادر الرسمية في استقاء الأخبار والمعلومات".