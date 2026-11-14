ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، سُمعت تفجيرات عنيفة في بلدة القنطرة، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مرتين، اليوم، على المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت في جنوب لبنان.

وأضافت الوكالة أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي برعشيت وحداثا في الجنوب، مشيرة إلى تسجيل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ 2 مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل.

واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.