ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الحسيني قوله إن "الجثمان غادر مطار بيروت صباح اليوم، يرافقه عدد من أفراد أسرته".

وأضاف أن السفارة العراقية في لبنان أتمت جميع الإجراءات القضائية والأمنية لدى السلطات اللبنانية، إلى جانب الإجراءات القنصلية المتعلقة بنقل الجثمان.

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن ملابسات وفاة العلواني.