وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، في منشور على منصة "إكس": "تُشيد الولايات المتحدة بمصر لتصنيفها تنظيم الإخوان بشكل دائم ككيان إرهابي".

وأضاف بولس: "إن تجميد الأصول وقطع التمويل يحرم الإرهابيين من الموارد التي يحتاجونها".

وتابع: "ونحن نقف إلى جانب مصر في مواجهة عنف تنظيم الإخوان وزعزعة استقرارها".

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي بعد قرار النيابة العامة المصرية إدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية القرار في عددها الصادر في 8 نوفمبر الجاري، متضمنا إنهاء أثر قرارات الإدراج المؤقت السابقة، وإدراج التنظيم بشكل نهائي على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج 3 أشخاص على قائمة الإرهابيين.

ويترتب على القرار حظر أنشطة التنظيم واجتماعاته، وإغلاق مقاره، وتجميد أمواله وأصوله، ومنع تمويله بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وكانت الإدارة الأميركية قد صنفت، في يناير الماضي، فرعي تنظيم الإخوان في مصر والأردن ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، فيما أدرجت الفرع اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وجاءت الإجراءات الأميركية بعد أمر تنفيذي أصدره ترامب في نوفمبر 2025، وجّه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة إلى مراجعة تصنيف فروع التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.