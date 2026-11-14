وقال بولس، في بيان له، نشره على حساب في منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة إلى جانب شركائها الإقليميين والعرب والدوليين، قدمت ولا تزال تقدم دعما ومساعدات وتطمينات وتشجيعا قويا لهذه العملية الحيوية التي يقودها الليبيون.

وأشار إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير بالفعل، بما في ذلك خطوات مهمة نحو التوحيد العسكري والميزاني والانتخابي والقضائي، بما يكمل جهود واشنطن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

وأوضح أن الجانبين اتفقا على إطار شامل وواضح حظي بدعم محلي ودولي واسع.

وشدد مسعد بولس على أن الوقت قد حان للتنفيذ الآن، مؤكدا أنه لا يمكن قبول المزيد من التأخير أو الأعذار أو العرقلة.

وقال إن الشعب الليبي انتظر طويلا ويستحق مؤسسات موحدة واستقرارا دائما وانتخابات ديمقراطية وازدهارا اقتصاديا، لافتا إلى أن النجاح لا يقتصر على مستقبل ليبيا فحسب، بل يمثل أهمية حيوية للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

تحذير من العواقب

أشار بولس إلى أن واشنطن تظل ملتزمة بقوة بهذه العملية وتنفيذها بنجاح، محذرا من أن أي أفراد أو مجموعات تسعى إلى تقويض أو عرقلة التنفيذ يجب أن تدرك أن لذلك عواقب.

وأكد أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2835، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها على استعداد لاتخاذ جميع التدابير المناسبة ضد من يعرقلون "مسار ليبيا" نحو الوحدة والاستقرار وإجراء الانتخابات.

واختتم المسؤول الأميركي، بالتأكيد على أن إطار التوحيد جرى الاتفاق عليه، وأن الدعم الدولي واضح، وأن وقت العمل هو الآن، مشددا على أن ليبيا وشعبها يستحقان ذلك.