وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية نادر زكي إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية، وإن عبد العاطي أكد "موقف مصر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وشدد عبد العاطي، بحسب البيان، على أهمية "تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة"، داعيا إلى "تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة" لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق الصراعات.