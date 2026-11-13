جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم بلاده لوحدة سوريا، خلال لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني، الجمعة، على هامش منتدى صير بني ياس في الإمارات.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية نادر زكي إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية، وإن عبد العاطي أكد "موقف مصر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".
وشدد عبد العاطي، بحسب البيان، على أهمية "تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة"، داعيا إلى "تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة" لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق الصراعات.