وعلمت أسرة محمد الشامي بوفاته في 30 أكتوبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على وقوعها، دون أن تتلقى أي تفسير بشأن سبب الوفاة أو ملابساتها، علما أن الشامي كان محتجزا لدى الحوثيين منذ السادس من يونيو 2024.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك : "يجب أن يُوارى جثمان زميلنا الثرى بطريقة كريمة، وبما يتوافق مع رغبة أسرته التي حُرمت من التواصل معه طوال عامين من احتجازه".

وقالت أسرة الشامي، في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الحوثيين وافقوا من حيث المبدأ على إجراء تحقيق في وفاته.

وأضافت الأسرة: "لا تتركوا محمدا يرحل مرتين.. مرة حين غُيّب عن أسرته 29 شهرا، ومرة حين يُسمح باختفاء الحقيقة بشأن ظروف وفاته".

ولم يصدر عن الحوثيين أي تعليق حتى الآن، علما أنهم سبق أن قالوا إن المعتقلين جزء من شبكة تجسس تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولا يزال أكثر من 70 موظفا في الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، رهن الاحتجاز في اليمن.

وقال مكتب تورك إن مقطع فيديو انتشر هذا الأسبوع يبدو أنه يُظهر أحد المحتجزين وهو "يدلي باعتراف"، معربا عن مخاوفه من تعرض هؤلاء الأشخاص للتعذيب أو سوء المعاملة.