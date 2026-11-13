وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية" إن لإيران "تاريخا طويلا في استخدام الميليشيات العراقية" لسرقة موارد البلاد. واتهم تلك الجماعات بتقويض سيادة العراق وإضعاف اقتصاده، معتبرا أنها توظف عائدات الفساد لخدمة مصالحها ومصالح النظام في طهران.

وأشار المتحدث إلى أن واشنطن تصنف "كتائب حزب الله" منظمة إرهابية أجنبية وتفرض عليها عقوبات.

وقال إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف الجهات التي تدر عائدات غير مشروعة ومن يسهلون معاملاتها المالية، ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي" وحملة "الضغوط القصوى" التي يقودها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران.

أظهر كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي للتحقيق في معلومات عن تهريب مشتقات نفطية في جرف الصخر، التي ورد اسمها في الوثيقة بصيغة "جرف النصر".

وتضم اللجنة مسؤولين من الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة وهيئة الحشد الشعبي، إلى جانب ممثلين عن هيئة النزاهة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية. وطلب مكتب القائد العام إبلاغه بنتائج التحقيق.

وفي مسار مواز، كلف مجلس النواب لجنة مؤقتة تضم رؤساء سبع لجان نيابية بمتابعة التقرير الاستخباري المتعلق بجرف الصخر. ويشمل تكليفها أيضا فحص معلومات عن مسار محتمل لتهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر إيران إلى أفغانستان، وبحث استهداف حقل كورمور.